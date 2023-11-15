الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي يمثل "الوفد".. الحزب الأقدم والأهم ويرتبط باستقلال مصر

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي يمثل حزب الوفد وهو مشروع لحزب الوفد في صفة مرشحه لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن حزب الوفد هو أقدم الأحزاب وأهمها واستقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.

حزب الوفد والبرنامج الانتخابي لـ د. عبدالسند يمامة

txt

د. عبدالسند يمامة: دستور 2014 سلب من رئيس الجمهورية اختصاصاته ويجب عودتها

txt

د. عبدالسند يمامة: أعددت بنفسي برنامجي الانتخابي في محوري التعليم والإصلاح التشريعي

وأشار "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أن الوفد من طالب باستقلال مصر وندين لهذا الحزب ولقادة ثورة 19 وسعد زعلول ورفاقه، موضحًا أن حزب الوفد هو حزب الأمة بحق وهو الحزب الوحيد الذي مارس المعارضة ومارس الحكم.

وتابع: "الوفديون يعتبروا الوفدية عقيدة ومتعصبين بوفديتهم"، مشددًا على أن الحزب له لجان وقواعد في كل محافظات مصر.

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

برنامج د. عبدالسند يمامة الانتخابي

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أنه ليس أستاذ في الاقتصاد لكنه معني ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة في برنامجه الانتخابي للمتخصيين والأساتذة في الاقتصاد.

وتابع: "السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد"، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: أعددت بنفسي برنامجي الانتخابي في محوري التعليم والإصلاح التشريعي

د. عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي من مجهودي الشخصي بجانب الاستعانة بالمتخصصين الاقتصاديين

إبراهيم عيسى يعلق على مقولة "الفلسطيني يحب الموت": الوفاة لا يعني التمسك بالأرض

خبير سياسات دولية: المجتمع الدولي أدرك رسالة السيسي وسعيه لتحقيق السلام

عاجل.. إصابتان جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

كيف أفشلت مصر المخطط الإسرائيلي في غزة؟ (شاهد)

قذائف كالبرق في سماء غزة.. القنابل المضيئة سلاح الاحتلال ليلًا (فيديو)

لم يرحموا الأموات.. تدمير نصب تذكاري للرئيس الراحل ياسر عرفات

الجريدة الورقية