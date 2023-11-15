د. عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي يمثل "الوفد".. الحزب الأقدم والأهم ويرتبط باستقلال مصر

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي يمثل حزب الوفد وهو مشروع لحزب الوفد في صفة مرشحه لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن حزب الوفد هو أقدم الأحزاب وأهمها واستقلال مصر مرتبط بحزب الوفد.

حزب الوفد والبرنامج الانتخابي لـ د. عبدالسند يمامة

وأشار "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، إلى أن الوفد من طالب باستقلال مصر وندين لهذا الحزب ولقادة ثورة 19 وسعد زعلول ورفاقه، موضحًا أن حزب الوفد هو حزب الأمة بحق وهو الحزب الوحيد الذي مارس المعارضة ومارس الحكم.

وتابع: "الوفديون يعتبروا الوفدية عقيدة ومتعصبين بوفديتهم"، مشددًا على أن الحزب له لجان وقواعد في كل محافظات مصر.

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

برنامج د. عبدالسند يمامة الانتخابي

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أنه ليس أستاذ في الاقتصاد لكنه معني ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة في برنامجه الانتخابي للمتخصيين والأساتذة في الاقتصاد.

وتابع: "السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد"، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.