د. عبدالسند يمامة: التعليم في مصر لا يسر.. ذيل القائمة الآن

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن التعليم المحور الذي له الأولوية في البرنامج الانتخابي، وعند الحديث في برنامجه الانتخابي يبدأ بالحديث عن ملف التعليم وكان أول دورة لـ"معهد الدراسات في حزب الوفد" عن مستقبل التعليم في مصر وأول المحاور هو إصلاح التعليم.

كيف يصلح د. عبدالسند يمامة التعليم؟

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أن التعليم في مصر لا يسر الآن، مشددًا على أنه في 1938 الدكتور طه حسين في كتابه تحدث عن أن التعليم ركن أساسي في الديمقراطية الصحيحة وتقدم المجتمع والحياة الاجتماعية، مشددًا على أن التعليم المصري في ذيل القائمة.

وتابع: "خدنا حب العرب لنا من المعلمين المصريين.. الثقافة العربية الحالية وأعمدتها مصريين نتيجة التعليم الحقيقي"، مشددًا على أن هناك مشكلة في التعليم.

الدكتور عبدالسند يمامة

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن اختصاصات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد سلبت منه.

وأضاف أن أجرى بحثا حول ذلك الأمر أكد أن سلب اختصاصات رئيس الجمهورية ضد تراثنا، ومن يبحث بعمق اختصصات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، يجد أن دستور 2104 نقل هذه الاختصاصات من دستور 2012 والذي أعده الإخوان وانسحب منه، وهم كانوا يسعون لتقوية منصب رئيس الوزراء على حساب اختصاصات رئيس الجمهورية.

تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به

وأشار يمامة إلى أن تراثنا يحفظ لرئيس الجمهورية اختصاصات تليق به، موضحا أن التوازن الذي يحدث حاليا رغم سلب الاختصاصات سببه شخصية الرئيس السيسي لأنه خارج من معركة منتصرا وصاحب رصيد كبير عند الشعب.