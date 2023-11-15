الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: أعددت بنفسي برنامجي الانتخابي في محوري التعليم والإصلاح التشريعي

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه خلال قراءته لكتاب د. هاني سري الدين، استوقفه أن الكتاب يحمل أجزاء عديدة من المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي، موضحًا أن الكتاب يتضمن "أن الموقف الاقتصادي متجمد ولا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي واجتماعي"، مشددًا على أن هذا الكتاب يتضمن مقالته خلال الـ3 سنوات للدكتور هاني سري الدين وبه جزء اقتصادي جيد وسيكون أحد ملاحق البرنامج في محوره الاقتصادي.

البرنامج الانتخابي لـ د. عبدالسند يمامة :

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عبدالسند يمامة يكشف مقومات ترشحه للرئاسة

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عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي من مجهودي الشخصي بجانب الاستعانة بالمتخصصين الاقتصاديين

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أن من وضع الملف الاقتصادي في البرنامج الانتخابي هم أساتذة في الاقتصاد والمالية واحترامنا لرغبتهم لن يتم إعلان أسماءهم، منوهًا بأنه لديهم طموحات بأن يكونوا وزراء في الحكومة حال الفوز بالانتخابات.

وأشار إلى أن المتخصصين وضعوا البرنامج في المحور الاقتصادي مع بعض الملاحظات الخاصة به، مشددًا على أنه أعد بنفسه برنامجه الانتخابي في محوري التعليم والإصلاح التشريعي.

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

برنامج د. عبدالسند يمامة الانتخابي

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أنه ليس أستاذ في الاقتصاد لكنه معني ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة في برنامجه الانتخابي للمتخصصيين والأساتذة في الاقتصاد.

وتابع: "السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد"، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.

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