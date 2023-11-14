الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي من مجهودي الشخصي بجانب الاستعانة بالمتخصصين الاقتصاديين

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي

أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

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وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أنه ليس أستاذ في الاقتصاد لكنه معني ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة في برنامجه الانتخابي للمتخصيين والأساتذة في الاقتصاد.

وتابع: "السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد"، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.

وفي وقت سابق، أضاف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن بعض الملفات تحتاج سلطة الوصول إلى معلومات لوضع رؤية لحلها، مشددًا على أنه يجب أن نبعد عن مجالات استثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.

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