عبدالسند يمامة : أراهن على وعى الشعب المصرى فى الاختيار من أجل خدمة الوطن

يعقد ثانى مؤتمراته الانتخابية فى بورسعيد

المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤى جديدة لإنقاذ مصر

خطاب رئيس الوفد يتناول البرنامج الانتخابى والقضايا الإقليمية والعالمية

يعقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا فى مدينة بورسعيد فى الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل، بحضور قيادات الوفد وأبناء المدينة الباسلة ومدن القناة ودمياط.

يتحدث رئيس الوفد خلال مؤتمره الثانى فى هذا السباق الرئاسى عن برنامجه الانتخابى ومحاوره وآليات تنفيذه، كما يتحدث عن العديد من القضايا المحلية ذات التأثير البالغ على حياة المصريين وآليات معالجتها للخروج بمصر من عنق الزجاجة فى ظل الظروف الاقتصادية بالغة الخطورة التى يعاني منها العالم.

كما يتحدث رئيس الوفد عن القضايا الإقليمية والعالمية التى تؤثر على منطقة الشرق الأوسط على وجه العموم ومصر على وجه الخصوص، ويتطرق خلال المؤتمر عن الأحداث المأساوية التى تشهدها غزة، وما يتعرض له الأشقاء فى فلسطين المحتلة من عمليات إبادة جماعية عبر هجمات برية جوية بحرية، مستمرة فى محاولة من جانب الاحتلال لتصفية القضية فى ظل الصمت المريب للمجتمع الدولى.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، أن القضية الفلسطينية هى القضية المحورية للمسلمين والعرب حول العالم، وأنها قضية عقائدية ترتبط لدى الجميع بأرض الرسالات ومهبط الأنبياء وعلى أرضها أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وشدد رئيس الوفد على أنه سوف يجوب محافظات مصر، شارحًا برنامجه الانتخابى على جموع المصريين، مؤكدًا أن الشعب المصرى يمتلك من الوعى ما يجعله قادرًا على الاختيار الصحيح الذى يلبي متطلبات المرحلة القادمة.

وفى سياق متصل أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، أن المؤتمر الحاشد سيعقد فى بورسعيد، فى تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة القادم بقاعة الثقافة الكبرى بجوار مبنى المحافظة.

وأضاف «هيكل» أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد عضو الهيئة العليا، والقيادى الوفدى ابن بورسعيد المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا.

وأكد «هيكل» أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التى تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط بحضور نواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدى وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت شعار «الوطن أولًا وأخيرًا».