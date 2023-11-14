بعد سنوات من السمعة السيئة.. علماء: المواد الحافظة لا تهدد صحتك

اقترحت دراسة جديدة أن بعض الأطعمة المعالجة، والبني يطلق عليها اختصارا (UPFs)، قد لا تكون ضارة بالصحة بالقدر الشائع.

هل المواد الحافظة تهدد الصحة؟

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، جرى وصم العديد من الأطعمة المضاف لها عناصر خارجية لعقود من الزمن بسبب مخاطرها المفترضة، حيث ربطت عشرات الدراسات بينها وبين مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان، حتى أن الخبراء طالبوا بإلغاء مواد UPFs - وهي عادةً أي شيء صالح للأكل يحتوي على مكونات صناعية أكثر من تلك الطبيعية - من الوجبات الغذائية.

هل المواد الحافظة تهدد الصحة؟

ونفى الباحثون بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) - الوكالة المتخصصة في السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية - وجود صلة بين زيادة خطر الإصابة بالأمراض والخبز والحبوب والوجبات الجاهزة فائقة المعالجة.

وكشف الخبراء الذين حللوا النتائج إن تلك الأطعمة يمكنها حتى أن تقلل من مخاطر الإصابة بتلك الأمراض، ولم يرصد الباحثون أي صلة أيضًا بين البدائل النباتية والحلويات والوجبات الخفيفة المالحة والأمراض السالف ذكرها.

وعلى الجانب الآخر، كشف العلماء زيادة خطر تدهور الصحة بالتزامن مع استهلاك الكثير من المشروبات المحلاة صناعيا أو السكرية، أو UPFs الحيوانية مثل اللحوم المصنعة.

تشير UPFs إلى العناصر التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الأشخاص عادةً عند طهي الطعام محلي الصنع، وتشمل هذه الإضافات المواد الكيميائية والملونات والمحليات والمواد الحافظة التي تطيل مدة الصلاحية.

تعد الوجبات الجاهزة والآيس كريم وكاتشب الطماطم من أفضل الأمثلة المحبوبة للمنتجات التي تندرج تحت مظلة مصطلح UPF، والتي أصبحت الآن مرادفة للأطعمة التي تقدم القليل من القيمة الغذائية.

وهي تختلف عن الأطعمة المصنعة، والتي يجرى إضافتها للأطعمة لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتعزيز مذاقها، مثل اللحوم المعالجة والجبن والخبز الطازج.

ويهدف الباحثون إلى التحقق من العلاقة بين UPFs والأشخاص الذين يعانون من مرضين مزمنين على الأقل في وقت واحد، وشمل ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

وأظهرت النتائج أن متوسط ​​تناول عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية للرجال والنساء كان 413 جرامًا في اليوم و326 جرامًا في اليوم على التوالي، أي ما يعادل 34% من السعرات الحرارية اليومية للرجل و32% للنساء.