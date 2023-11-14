صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مكثفة على 1464 منشأة خلال شهر أكتوبر

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بحملات تفتيشية على 1464 منشأة تبين أن 317 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 821 محضراً و سحب 390 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 6327كيلو من أغذية متنوعة و 1163 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية



وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين