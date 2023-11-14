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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة الدقهلية: حملات تفتيشية مكثفة على 1464 منشأة خلال شهر أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية   بحملات تفتيشية على 1464 منشأة تبين أن 317  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 821 محضراً و سحب 390 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 6327كيلو من أغذية متنوعة و  1163 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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