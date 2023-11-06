الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية البريطانية تعلن سحب بعض موظفي سفارتها في لبنان مؤقتا

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية

 

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان مؤقتا، بحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية.

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وقالت القناة بحسب بيان رسمي للوزارة، أنها نصحت بالفعل البريطانيين بعدم السفر إلى لبنان، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة في الوقت الراهن، فيما حثت البريطانيين في لبنان على المغادرة، على خلفية تبادل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

 

يذكر أن الوكالة اللبنانية الوطنية، أعلنت وقوع قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، فيما رد جيش الاحتلال، بأن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".

 

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة.

 

وقالت الوزارة، في رسالة لوسائل الإعلام: أكثر من 200 شهيد بمجازر ليلية، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط..

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