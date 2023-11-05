ميقاتي يندد باستهداف مدنيين لبنان: "جريمة نكراء"

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "استهداف العدو الإسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان، واستشهاد 4 اشخاص من بينهم 3 أطفال في الجنوب، الليلة، وجرح آخرين بنيران المسيّرات، جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال".

وأضاف أن "هذه الجريمة برسم مَنْ يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان".

وتابع: "هذه الجريمة وصمة عار جديدة برسم الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة".

وشدد على أن "هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وستكون مدار متابعة من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن على خلفيتها، والمطلوب من دول القرار في مجلس الأمن العودة إلى تطبيق شرعة الأمم المتحدة، والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق".

في السياق ذاته، أدان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، استهداف قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المدنيين في سياراتهم والمسعفين صباحا، في أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

وقال بري: "آخر بنك أهداف الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا، والتي أدت الى استشهاد امراة و3 من أحفادها"، مضيفا أن "ما حصل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية وأحد عيناتها وزير التراث فيها، الذي دعا الى استخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة يمثل نموذجا لإرهاب الدولة المنظم، وأن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: