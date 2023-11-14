طبيبة تكشف مفاجأة حول السمنة وعلاقتها بالأطفال

قالت أخصائية التغذية إيلينا بافلوفسكايا، غالبًا ما يبدأ الأطفال المعاصرون في المعاناة من نفس النوع من السمنة، والتي تتطور عادةً بسبب الشيخوخة.

وأفادت أخصائية التغذية بافلوفسكايا أن السمنة التي لوحظت لدى الأطفال المعاصرين غالبًا ما تكون من نوع الشيخوخة وهذا هو، في جسم الطفل، لا تزيد كمية كتلة الدهون فحسب، بل تحدث تغييرات غير مواتية مميزة لعملية الشيخوخة فقدان العضلات، إضعاف العظام.

وأضافت بافلوفسكايا أن السمنة من نوع الشيخوخة تحدث غالبًا عند الأطفال الذين، للوهلة الأولى، لا يعانون من مشاكل الوزن الزائد ومع ذلك، من الناحية الفسيولوجية، تكون الأنسجة العضلية متخلفة في الجسم، وتحل الدهون محل بعض العضلات.

ومؤشر كتلة الجسم لدى هؤلاء الأطفال طبيعي، لكن نسبة الدهون في الجسم مرتفعة مع انخفاض كتلة العضلات ومن هنا يأتي الضعف ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

وفقا للطبيبة، فإن تطوير هذه الظاهرة يتم تسهيله إلى حد كبير من خلال النظام الغذائي غير الصحي للأطفال، بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من البروتين والفيتامينات والعناصر النزرة بالإضافة إلى ذلك، فإن وقت فراغ الأطفال المعاصرين أصبح على نحو متزايد شيئا غير متحرك وكقاعدة عامة، يجلس مع أداة ويؤدي نقص الأحمال اللازمة إلى توقف العضلات عن العمل بشكل صحيح.

لفت بافلوفسكايا الانتباه إلى حقيقة أن الأولاد المعاصرين يتعرضون بشكل خاص للسمنة من نوع الشيخوخة (ساركوبينيك).