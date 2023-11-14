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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد مواقع ثقافية بالأقصر.. صور

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

تفقد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الأقصر، يرافقه عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

بدأت الجولة التفقدية بقصر ثقافة الأقصر وتابع رئيس الهيئة سير العمل بالقصر وتفقد كل أرجائه للوقوف على ما سيتم فى المرحلة القادمة من عمليات صيانة للمبنى، منوها إلى ضرورة الاهتمام بالعمل الثقافي والفني والخروج به للجماهير.

قصر ثقافة بهاء طاهر
 

كما تفقد قصر ثقافة بهاء طاهر ومتابعة ما يقدمه من أنشطة مختلفة لرواده، ومناقشة ما ورد بتقرير الصيانات البسيطة الخاصة بالموقع، وانتهت الجولة التفقدية بزيارة لقصر ثقافة حاجر العديسات ومتابعة ما يقدم من أنشطة بقاعاته المختلفة ومنها نادي التكنولوجيا ومكتبة الطفل والمرسم.

جاءت الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمواقع الهيئة على مستوى الجمهورية، بحضور حسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ويوسف محمود مدير العلاقات العامة بالفرع، وهشام العمري مدير إدارة الصيانة.
 

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