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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ريم مصطفي تقابل أمير كرارة في"بيت الرفاعي"

النجمة ريم مصطفي
النجمة ريم مصطفي

تستعد النجمة ريم مصطفي لتصوير دورها في مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “بيت الرفاعي” بطولة النجم الكبير أمير كرارة، حيث تعاقدات النجمة على دور البطولة النسائية ،العمل من المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وهو مكون من 30 حلقة ، ويكون في إطار اجتماعي تشويقي.

 ومن المعروف أن تتنظر النجمة ريم مصطفي عرض فيلها الجديد " أهل الكهف" بطولة النجم الكبير خالد النبوي، وغادة عادل ، محمود حميدة ،محمد ممدوح ، محمد فراج ، أحمد عيد، مصطفي فهمي ، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم ، هاجر أحمد ، العمل مأخوذ من رواية الكاتب توفيق الحكيم ، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر،عمرو عرفة، إنتاج محمد رشيدي.

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 النجمة ريم مصطفي

 

ويذكر أن شاركت النجمة ريم مصطفي في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل" سره الباتع" مع كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد فهمي ، والعمل كان من إخراج خالد يوسف، وتعرض العمل للانتقادات كبيرة وقت عرضه على شاشات التلفزيون. 

وفي سياق آخر يعرض حالياً للنجم أمير كرارةعلى شاشات السينمات فيلم "البعبع" وتشاركه البطولة النجمة ياسمين صبري، باسم سمرة ، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، محمد عبد العظيم ، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيف الشرف النجمة الكبيرة إنعام سالوسة ، منة شلبي ، رحاب الجمل، العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، الفيلم يكون في إطار كوميدي أكشن.

ريم مصطفى - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
 النجمة ريم مصطفي

ويجسد النجم أمير كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يدعي" سلطان " يسعى لإتمام مهمة نصب جديدة بعد خروجه من السجن، ويتعاون مع أحد التجار الأثار، لكن يغدر به من أجل الاستيلاء على الأثار والأموال بمفرده ويقع سلطان في العديد من الأزمات مع توالي الأحداث الكوميدية.

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 النجمة ريم مصطفي

 

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