الثلاثاء 14/نوفمبر/2023 - 08:28 م 11/14/2023 8:28:32 PM

من المسافة صفر قالها المتحدث العسكرى باسم المقاومة وهو يعنى أن المقاومين يقاتلون العدو من مسافة صفر، انها قاعدة قوية ورائعة تدل على مدى الإيمان بالحق ومدى العقيدة القتالية التى ليس لها مثيل فإن المقاتل يخرج من تحت الانقاض ومن الانفاق لا يهاب الموت بل يطلب الشهادة فهو يواجه العدو فى دباباته وفى عرباته المصفحة من المسافة صفر، لأنهم يتحصنون فى مدرعاتهم ولا يقاتلون الا من وراء جدر أو فى قرى محصنة، فعقيدتهم خاوية لأنهم ليسوا أصحاب حق، إنهم قتلة ومغتصبون فهم من اغتصبوا الأرض والحق.

ــ من المسافة صفر يتحرك أهل غزة الأشداء ومن المسافة صفر يقابلون الموت فى كل مكان فإذا كتبت الشهادة لبعضهم فإن ما تبقى على قيد الحياة يقوم بتكفينهم ويصلون عليهم صلاة الجنازة ثم ينصرف الجميع لكى يقابلوا الموت من المسافة صفر.

ــ من المسافة صفر يتحرك هذا الشعب العظيم فليس بينه وبين الغذاء والماء وحتى الهواء إلا مسافة صفر فهو لا يجد أيًا من هذه الأشياء التى يمكن أن تبقيه على قيد الحياة فهل يمكن أن يتحرك الصفر إلى رقم صحيح؟!ّ

ــ إن العدو الظالم جعل إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو حتى الهواء،جعل كل هذا فى مربع الصفر فليس هناك مأوى، فالبيوت هدمت ومنع الغذاء والماء حتى الهواء فالكل تحت الأنقاض فى المربع صفر.

ــ إن هذا الصفر الفلسطينى سوف يغير المعادلات الرياضية فى زمن قادم، فكيف يتحرك المقاومون من المسافة صفر يواجهون الدبابات والمدرعات بصدور عارية ولا يخشون الموت ويقاتلون العدو ويقتلونه، وكيف يتحرك الشعب ويواجه الموت من مسافة صفر ولا ؟ وكيف يتحرك ويقف فى طوابير ينتظر كسرة خبز أو رشفة ماء من مسافة صفر، إن هذا الشعب العظيم المعلم سوف يعلم الكل معنى الحياة الحقيقى فهى لا تساوى عند الله جناح بعوضة، إنها صفر.

ــ هذا هو الصفر الفلسطينى، فهو صفر له معنى عظيم وسوف يغير المعادلات الرياضية فى زمن قادم، أما صفر الغرب فهو صفر على الشمال ليس له أصل ولا معنى، فإنه صفر ظالم لأنه ليس بينه وبين العدو الظالم المغتصب الا مسافة صفر، فقد تحرك الغرب بكل عتاده وعدده وكل إمكانياته العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وأصبح ملامسًا للعدو الغاصب ولم يعد بينه وبين الغاصب الا مسافة صفر.

ــ إن صفر المقاومة العظيمة سوف ينتصر على هؤلاء القتلة، لأن المقاومة تقاتلهم من المسافة صفر فلن تتركهم يولون الأدبار فسوف تلاحقهم وسوف تنتصر، إنه وعد الله سبحانه وتعالى. "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ"(سورة الحج اية٣٩).