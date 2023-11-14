بعد أنباء انفصالها عن أحمد فهمي.. هنا الزاهد تواصل تصوير "فاصل من اللحظات اللذيذة"

انتشرت الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، في حين التزم الطرفان الصمت وعدم التعليق، ونفى مصدر مقرب من الفنان أحمد فهمي لـ الوفد، الأخبار التي انتشرت وزعمت الانفصال، قائلًا أن هنا منشغلة الفترة الحالية بتصوير فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، مع الفنان هشام ماجد، للعرض موسم عيد الفطر 2024، ويضم العمل كل من الفنان محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد وهشام ماجد

ويسجل فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثاني الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثاني عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

وتعاون أحمد فهمي مع هنا الزاهد مؤخرًا في فيلم مستر إكس، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: رحاب الجمل، باسم سمرة، محمد أنور، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب