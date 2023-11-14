فريق الرعاية الصحية يجرى جولة تفقدية للوحدات الصحية بمركزى الوقف وقنا

أجري فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بقنا، بقيادة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية، جولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركزى الوقف وقنا.

أوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق المديرية، تابعوا سير العمل بوحدات مركز صحة الأسرة بالمراشدة الأوروبي ، ومركز صحة الأسرة بالقلمينا ومركز صحة الأسرة بالوقف. وذلك للتأكد من توافر الطعوم والأمصال وتنفيذ خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تقدم بالمجان للمترددين علي الوحدات الصحية.

وأضاف بدران أن الفريق ناقش تردد الوحدات الصحية وسير العمل بعيادات الأسنان وميكنة الألبان بصورة صحية.

وأستمرت جولة الفريق الوزاري بتفقد وحدات أولاد عمرو المجموعة ،جزيرة دندرة، مدينة العمال، سيدي عمر و الترامسة التابعين لإدارة قنا الصحية.

و تابع الفريق عدد المترددين علي الوحدات الصحية ومدي إستفادتهم من الخدمات الصحية بالوحدات، و كذلك تطبيق مكافحة العدوي بالوحدات وإلتزام الفريق بالتوعية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية وأهمية الإستفادة منها.

وأكد بدران علي إستمرار جولات المتابعة علي مدار الساعة لكافة منافذ الخدمات الصحية سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية لمتابعة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.