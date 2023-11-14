محافظ جنوب سيناء يكرم الدفعة الأولى ضمن مبادرة "1000 قيادة فاعلة"

على هامش انعقاد جلسة المتابعة الدورية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء كرم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم (6) من خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لإعداد (1000) قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المدريات التعليمية و التي تستهدف تدريبهم و تأهيليهم بشكل شامل على مدار 6 أشهر وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، لتحقيق التغيير المنشود والارتقاء بمنظومة العملية التعليمية بالمحافظة و جاء المكرمين اليوم كالتالي

أسامة عبد الجواد باهي عبد الجواد _ ادارة شرم الشيخ

رغدة محمد توفيق أحمد _ ادارة شرم الشيخ

سوزان سالم عبد الحميد _ ادارة شرم الشيخ

أحمد عبد الله محمد محمد _ ادارة طور سيناء

محمد سعد طالب عياط _ ادارة ابو رديس

هاني السيد عبد الصديق _ ابو رديس

جاء ذلك في حضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم ، واكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية لإعداد قيادات شابة لديها الكفاءة والقدرة على قيادة عجلة التقدم وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

FB_IMG_1699980251760

FB_IMG_1699980245034