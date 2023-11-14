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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أبوزنيمة يتفوق علي وادي الطور في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنافس فريق مركز شباب وادي الطور و فريق مركز شباب ابوزنيمة علي ملعب مركز شباب سانت كاترين ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري مراكز الشباب النسخه العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

بدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة ، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، و بمنافسه قويه بين الفريقان ، لينتهي اللقاء بفوز ابوزنيمة بركلات الترجيح .

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم  واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب و الرياضه علي مدار ١٠ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره  في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات  محمد فتحي وكيل الوزاره  و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه.

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الجريدة الورقية