مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم فى بورصة مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، ليصل الى مستوى نحو 4576.22 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 11.4 نقطة، وبنسبة 0.25 % ، مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4564.83 نقطة.

بورصة مسقط

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى بورصة مسقط 4 ملايين و5 آلاف و225 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 48.6 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 7 ملايين و789 ألفًا و485 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.083 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.77 مليار ريال عُماني.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، على ارتفاع بنسبة نحو 0.05%، لتصل عند مستوى 2382.33 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2213 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية ينخفض بنسبة 0.18 %

الأسهم القطرية

انخفض مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.18 %، بواقع 18.40 نقطة، ليصل إلى مستوى 10016.65 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، فى الأسهم القطرية تداول نحو 259 مليوناً و700 ألف و983 سهماً، بقيمة 638 مليوناً و244 ألفاً و888.035 ريالاً قطرياً، نتيجة تنفيذ 20611 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 19 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر الأسهم البحرينية العام يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 1,938.79 نقطة ، بارتفاع بلغ 4.72 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعملاته عند مستوى 739.22 نقطة، بارتفاع بلغ 4.38 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية ثلاثة ملايين و428 ألفاً و230 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليون و223 ألفًا و958 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 112 صفقة.