الحجاب يسيطر على بطلات فيلم "آل شنب".. صورة

تستقبل دور العرض السينمائية الفيلم الجديد “آل شنب”، خلال نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الموسم الشتوي السينمائي الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الشاشة.

لبلبة وسوسن بدر بالحجاب في فيلم آل شنب:

طُرح البوستر الرسمي للفيلم “آل شنب” تمهيدًا لعرضه في السينمات 29 نوفمبر الجاري، وطغى الحجاب على بطلاته “سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم”، بجانب اللون الأسود الذي غلب على ملابس فريق عمل الفيلم.

أبطال فيلم آل شنب:

فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وأسماء جلال وهيدي كرم ومحمود البزاوي وخالد سرحان وعلي الطيب تأليف وإخراج أيتن أمين.

قصة فيلم آل شنب:

تدور أحداث الفيلم حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

كان من المفترض أن يكون العرض الأول للفيلم من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2023، لكن تم تأجيل فعالياته تضامنًا مع أحداث غزة التي أوقفت عددًا كبيرًا من المهرجانات والحفلات الفنية في مصر.