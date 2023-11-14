تاياني: مصر والأردن وقطر يتبنون موقفًا بناءً ومصر تلعب دورًا لا غنى عنه

أكد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، أن مصر والأردن وقطر حافظوا على موقف بناء منذ بداية الأزمة، ويمثلون مرجعيات صلبة لجميع مبادرات الأسابيع الأخيرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

لجنة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين

وقال تاياني، في إحاطة أمام لجنة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، "لقد تصرف الأردن بتوازن لتنسيق مواقف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة والضفة الغربية".

أنشطة المساعدة الإنسانية

كما أكد تاياني أن "مصر تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في أنشطة المساعدة الإنسانية، فيما تقوم قطر، بالإضافة إلى تسهيل إجلاء الأجانب من غزة، بأعمال وساطة دقيقة وجديرة بالتقدير منذ أسابيع من أجل إطلاق سراح الرهائن. علينا أن نواصل العمل مع حكومات المنطقة والحفاظ على حوار مكثف مع الدول العربية".

هدنة إنسانية

وكان قد صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، مؤخرًا، أن بلاده تؤيد "هدنة إنسانية" لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال تاياني، متحدثًا عن مشاركته في مؤتمر حول المساعدات الإنسانية في غزة يوم الخميس في باريس، "تؤيد إيطاليا وقفا إنسانيا يسمح بفتح ممرات يمكن أن تنقل المساعدات إلى السكان المدنيين في قطاع غزة"، موضحا أنه "عندما تكون هناك حرب، يجب إبعاد السكان المدنيين".