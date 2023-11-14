السفيرة هيفاء أبو غزالة تعلن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية لدعم غزة الخميس المقبل

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمانه العامة للجامعة تنظم قافلة مساعدات انسانية من مجلسي الصحة والشؤون الاجتماعية العرب من مقر الهلال الأحمر المصري لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وأكدت أبو غزالة إن هذه المساعدات تأتي في إطار جهود قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية لتقديم الدعم الإنساني والصحي لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي والجرائم والمجازر التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى، لافتة الي أن تدشين القافلة سيتم بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووفدا من موظفي الجامعة العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيزالقافلة بمقر الهلال الأحمر.

يذكر أن هذه القافلة تأتي تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 31 أكتوبر 2023 والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد في 16 أكتوبر 2023، لدعم قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ومن جهة أخري، أعلن الأطباء في قطاع غزة، أن العمليات القيصرية للنساء يتم إجراؤها في مستشفيات قطاع غزة دون تخدير، أو أدوية مسكنة.

ويزداد يوما بعد يوم الوضع الكارثي الذي تمر به مستشفيات القطاع بسبب العدوان المتواصل منذ 39 يوما، في ظل ظروف قاسية وصعبة للغاية، إذ قاموا الأطباء في المستشفيات بتوليد ما بين 18 و20 طفلا يوميا، على الرغم من نقص الإمدادات الطبية الحيوية مثل التخدير.

ووتعرض المنشآت والمناطق المحيطة لهجوم مكثف منذ يوم الجمعة، وخروج 22 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة، بما في ذلك أكبر مستشفيين وهما الشفاء والقدس، بسبب القصف أو نفاد الوقود، وأصبح الناس محاصرين داخلها دون ماء أو طعام أو كهرباء بسبب استمرار القصف في المناطق المحيطة بها.