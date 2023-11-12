الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 12 نوفمبر، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.05%، ليصل الى مستوى 2387.69 نقطة .

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 1.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1408 صفقات.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل الى نحو 14.80 نقطة ليبلغ مستوى 6605.52 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.22%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية نحو 125.8 مليون سهم عبر 7709 صفقات نقدية بقيمة 32.3 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس فى الأسهم الكويتية بنحو 6.9 نقاط ليبلغ مستوى 5377.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13% من خلال تداول 61.3 مليون سهم عبر 3327 صفقة نقدية بقيمة 7.7 ملايين دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية 18.07 نقطة ليبلغ مستوى 7251.83 نقطة بنسبة ارتفاع 0.25% من خلال تداول 64.5 مليون سهم عبر 4382 صفقة بقيمة 24.6 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 10.28 نقاط ليبلغ مستوى 5267.65 نقطة بنسبة ارتفاع 0.20% من خلال تداول نحو 40.8 مليون سهم عبر 2264 صفقة نقدية بقيمة 6.4 ملايين دينار كويتي.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

بورصة مسقط

أغلق مؤشر مؤشر الأسهم فى مسقط "30 " خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 4560.45 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 21.3 نقطة، وبنسبة 0.47 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4539.16 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مؤشر الأسهم بنحو 13 مليونًا و57 ألفًا و325 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 409.5 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مليونين و562 ألفًا و993 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنَّ القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.218 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.69 مليار ريال عُماني.