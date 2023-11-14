الله سقانا.. كلمات طفل من غزة يملأ دلو من مياه المطر تبكي السوشيال

شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، هطول أمطار غزيرة في ظل تواصل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة لقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود بشكل كامل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وسار مئات الفلسطينيين تحت المطر في سوق في رفح بقطاع غزة بالقرب من الحدود مع مصر، بعد هطول أمطار غزيرة، بينما لا يزال القطاع يعيش مأساة الحرب التي دخلت يومها الـ39.

الله سقانا:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل فلسطيني يملأ دلوًا من المياه بالوقوف تحت مزراب للمطر، قائلًا: “الله سقانا، الله عرف إننا بنعاني ونزلنا مياه من عنده، مياه حلوة يا جماعة”، ما لاقى ردودًا من الرواد بالدعاء والتعابير الحزينة والمبكية.

وانتشرت فيديوهات عديدة على مواقع التواصل تظهر أهالي قطاع غزة وهم يحملون جرادل وجراكن ممتلئة بالمياه خلال هطول المطر.

معاناة للمخيمات:

وتسببت الأمطار في معاناة النازحين في المخيمات الواقعة في مناطق جنوب قطاع غزة في ظل عدم توفر أي إمكانيات للاحتماء من الأمطار الغزيرة.

وأدى أول هطول للأمطار في غزة منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى تفاقم الظروف القاسية للنازحين الفلسطينيين، الذين يعانون بالأصل من قلة الماء والغذاء ويعيش أغلبهم في الخيم أو في العراء.

وتساقطت الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية في قطاع غزة صباح الثلاثاء، وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض المنطقة لمنخفض جوي.

وأشارت وكالات الإغاثة الدولية إلى أن مئات آلاف النازحين في غزة يعيشون كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب والنزوح من جهة وبسبب انعدام أدنى ضرورات الحياة من مأوى ومأكل وملبس ووقود.

وقال أحد سكان غزة، مردفًا: "عندما استيقظت ورأيت المطر يتهاطل، قلت في نفسي الله يكون في عون النازحين".

وأغرقت مياه الأمطار أمتعة وأفرشة النازحين بالخيام المحاذية لمستشفيات ومدارس المناطق القريبة من جنوب قطاع غزة، كما لم تصمد بعض الخيام بسبب الرياح الشديدة وسرعان من انهارت.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ39، وتعرض شمال القطاع على مدار الليلة الماضية لأحزمة نارية من الطيران الحربي والقصف المدفع

شاهد فيديو الطفل بالضغط هنـــــــــا



شاهد فيديو فضائية يورونيوز..