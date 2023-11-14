أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليوم

استقرت أسعار المشغولات الذهبية (الذهب ) فى منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2660 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2660 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3040 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2786 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2280 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1773 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1520 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1140 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 21280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1962 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 206.83 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 236.38 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 216.68 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 177.29 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 137.89 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,352.25 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,356.00 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 260.02 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 620.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,229.18 ريال سعودي.