فريق جامعة أسيوط الأهلية يصعد للدور الثاني فى الدوري البيئي بجامعة أسيوط

تحت شعار"الحلم الأخضر"

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية إلى الدور الثاني خلال مشاركتهم فى أنشطة الدوري البيئي المنعقد فى رحاب جامعة أسيوط بعنوان COP 28-Assiut تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بمشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية مع نحو 11 جامعة أخرى من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، والممتدة فاعلياته طوال شهر نوفمبر الجاري 2023 وتشمل عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط على رفع وعى الشباب بقضايا البيئة بمختلف محاورها، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من تطور صناعي، وتكنولوجى، ألقى بسلبياته وأضراره على كافة المجالات البيئية، على كوكب الأرض والغلاف المحيط به .

وتقدم الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية بخالص التهنئة إلى فريق جامعة أسيوط الأهلية والذى جاء صعوده للدور الثاني عقب فوزه على فريق كلية تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، والذى ضم روان أحمد حسن، وكريم حسام الدين محمد، وبافلى خليفة، محمود حسين محمود، يوسف محمد نصر، محمد حسن حويل، احمد مؤمن إبراهيم، احمد ضياء الدين كامل وذلك تحت إشراف مصطفى حسن أمين الجامعة مساعد، وخالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب، وأبو العيون سيد، واحمد صلاح الدين، وهبه حجازي.