ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي

تفوق المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي على جميع حراس الدوري السعودي للمحترفين في سباق الأكثر محافظة على نظافو شباكة خلال الموسم الجاري من دوري روشن.

وجاء بونو في صدارة الحراس الأكثر محافظة على الشباك في الدوري هذا الموسم برصيد 7 مرات مباريات، بينما جاء مارسيلو جروهي حارس الاتحاد في المركز الثاني برصيد 6 مرات.

وفي المركز الثالث يأتي الحارس مايلسون بـ 5 مرات ، متساويًا مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي بـ 5 مرات أيضًا.

بنزيما أفضل لاعب في الجولة 13 من الدوري السعودي

حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي على جائزة أفضل لاعب في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بعد المستوى الكبير الذي قدمه.

وقاد كريم بنزيما فريق الاتحاد للفوز على أبها بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، في إطار منافسات الجولة 12 من دوري روشن.

وسجل كريم بنزيما هاتريك في المباراة وصنع هدف أخر ليستحق أن يكون أفضل لاعب في الجولة الـ 13.

وتكشف لغة الأرقام عن المستوى المتميز الذي يقدمه بنزيما بقميص النمور هذا الموسم، حيث خاض 11 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى وبلغت دقة التمرير 85% وقدم 12 مساهمة تهديفية.