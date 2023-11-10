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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ياسين بونو يتسلم جائزة أفضل حارس في شهر أكتوبر بالدوري السعودي

ياسين بونو أفضل حارس
ياسين بونو أفضل حارس

تسلم النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي جائزة أفضل حارس في شهر أكتوبر بالدوري السعودي خلال شهر أكتوبر الماضي.

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وتمكن ياسين بونو من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل المواجهات الثلاثة التي خاضها فريقه في شهر أكتوبر، بينما تلقت شباكه هدفًا وحيدًا أمام الأهلي في المباراة الثالثة.

ويعد بونو من أفضل الحراس في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ويقدم مستويات أكثر من رائعة.

وفي سياق متصل حصل خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال على جائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر، كما حصل سيرجي سافيتش على جائزة أفضل لاعب.

وشهد شهر أكتوبر سيطرة من نجوم الهلال على 3 جوائز وهو ما يعكس قوة الفريق والمستوى الرائع الذي يقدمه هذا الموسم، حيث يتربع العملاق الأزرق على صدارة الدوري برصيد 32 نقطة.

الهلال يواجه التعاون في الدوري :

ويلتقي الهلال مع التعاون في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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