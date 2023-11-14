حقيقة وجود أدعية للجد المتوفي

هناك العديد من الأدعية المأثورة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- للأموات بشكل عام، ولا يوجد أدعية مخصّصة للجد، بل يمكن الدعاء بالأدعية العامة للأموات.

وفيما يأتي ذكر لبعض الأدعية المأثورة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- للميت: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).

(اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا).

(استغفروا لأخيكم).

الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها للجد المتوفى

كما أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن للمسلم الدعاء بها للجد المتوفى، بحيث يمكن للمسلم الدعاء بما أوتي من جوامع الكلم في أي وقت شاء أن ندعو بها لجدّنا المتوفي، وسنذكر فيما يأتي بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها للدعاء للجد المتوفى:

-اللهم إني أسألك في يوم عرفة أن تغفر لجدي ولجميع موتى المسلمين.

-يا رب يا رحيم اغفر لجدي المتوفى، واصفح عنه وتجاوز.

-يا أكرم الأكرمين بكرمك وجودك اغفر لجدي ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.