ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك انزل وشارك" بقرية الدرب بقنا

ونظم مركز إعلام نجع حمادي، يوم الثلاثاء، ندوة بعنوان الانتخابات الرئاسية والعبور للمستقبل بالجمعية الزراعية بقرية الدرب، بنجع حمادي شمال محافظة قنا، حاضر فى الندوة كلا من الدكتورة عطيات الشاورى الأستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادى.

وافتتحت الندوة ماجدة صالح شرقاوي مدير مجمع إعلام نجع حمادي قائلة، إن الدولة حاليا تمر بتحدٍ كبير خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة وأن الدولة تحتاج إلى ابنائها لدعمها وذلك من خلال المشاركة فى الانتخابات.

وتحدثت الأستاذة الدكتورة عطيات قائلة، إن العبور للمستقبل لا يتحقق إلا بمدى وعي المواطنين ورغبتهم فى الارتقاء بوطنهم، وذلك يتحقق من خلال حجم الجهد الذى يبذله المواطن لتصبح بلاده في مصاف الدول المتقدمة، ويبدأ ذلك من خلال اختياره لرئيس الجمهورية المناسب والمؤهل للارتقاء بالدولة والذى يستطيع أولا أن يوفر الأمن والأمان للمواطنين فى بادئ الأمر ولن يتحقق ذلك إلا من خلال المشاركة فى الانتخابات وعدم العزوف عن التصويت.

وشارك فى اللقاء كلا من ممدوح مسلم مدير عام الإدارة الاجتماعية بنجع حمادي، ومحمد عبدالمحسن محمد شعبان أمين صندوق جمعية الأمل للتنمية بهو، وانتصار عبدالوهاب محمد رئيسة الوحدة الاجتماعية بهو، أدار اللقاء راندا عمران اخصائى الإعلام بمجمع اعلام نجع حمادى. ‬‏