الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"الغربان".. مي عمر تواصل تصوير فيلمها الجديد

مي عمر
مي عمر

أوشكت مي عمر على الانتهاء من تصوير مشاهدها بفيلم "الغربان"، حيث انتهت من 80% من أحداث دورها الذي يعد أولى تجاربها في الأعمال التاريخية، والفيلم بطولة عمرو سعد ومن إخراج ياسين حسن.

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق.

 

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