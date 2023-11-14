الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ دراسات إسرائيلية: 150 مليار دولار تكلفة حملة الاحتلال العسكرية على غزة

جندي إسرائيلي يسند
جندي إسرائيلي يسند على فوهة دبابة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، إن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عالية للغاية، ففي أول 10 أيام كانت التكلفة العسكرية فقط تبلغ 25 مليار دولار، بينما وصلت التكلفة العسكرية اليوم إلى أكثر من 150 مليار دولار.

وأوضح أنه تم تدمير 180 دبابة إسرائيلية، وثمن الواحدة منها يبلغ 4 ملايين دولار، علاوة على التكلفة التي أحدثتها الحرب من دمار مُركز في مناطق مختلفة بإسرائيل سواء بتل أبيب أو بقية المناطق الأخرى.

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 وأشار، خلال حواره عبر القناة الأولى، إلى أن إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية مع حزب الله عام 2006 بلغ 30 مليار دولار واستغرق 5 سنوات، وبالتالي تكلفة إعمار ما دمرته الحرب اليوم ستصل إلى أكثر 100 مليار دولار. 

ونوه إلى أن هناك تكلفة أخرى على إسرائيل وتتمثل في إجلاء المواطنين الإسرائيليين من المستوطنات في قطاع غزة فضلًا عن مستوطنات المنطقة الشمالية إلى مناطق داخل إسرائيل، وهي حركة دعائية تكلفتها عالية للغاية، فإسرائيل تريد أن تُظهر للعالم بأنه يتم إجلاء مواطنيها مثلما يقومون بإجلاء أهالي القطاع.

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