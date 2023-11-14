وكيل تعليم الغربية يتابع سير الدراسة بقرى غرب طنطا

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس قرى إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة الشهيد صابر عبدالحميد عبدالجواد الصاوي بشوني، مدرسة شوني الابتدائية المشتركة.



وخلال المتابعة بمدرسة الشهيد صابر عبد الحميد عبد الجواد الصاوي بشوني، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام العملية التعليمية، وإلى المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب، وانضباط وانتظام المدرسة، كما تلاحظ أن المدرسة تحتاج إلى معمل وتم التواصل مع مدير عام الإدارة لتوفير معمل بالمدرسة.



وفي مدرسة شونى الابتدائية المشتركة، تلاحظ أن المدرسة بها العديد من المخالفات التي تم رصدها خلال المتابعة، وتم التواصل مع مدير عام الإدارة لإزالة السلبيات ومتابعة المدرسة فورًا.

وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوفير أرقام الطوارئ في أماكن واضحة، وتدريب الطلاب على استخدام طفايات الحريق، والتدريب على خطط الإخلاء بمعرفة مسئول الأزمات والكوارث بالمدارس، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها.