هي تستطيع تطلق "أنا مشاركة" من الصعيد للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أطلقت مؤسسة هي تسطيع برئاسة الدكتورة "دعاء زهران "،حملة "أنا مشاركة" ، في قرى محافظات أسوان ،الاقصر، قنا ، حيث شارك بالحملة نساء وفتيات وسوف تستمر الحملة بمحافظات الجمهورية.

تستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهم حق التصويت بكافة محافظات الجمهورية من أجل التوعية بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال في قلب المشهد السياسي طوال السنوات العشر الماضية؛ وأثبتت بمشاركتها وحضورها السياسي الفاعل، قدرتها وريادتها في تصدر المشهد الانتخابي تصويتاً، وترشحاً، لما لها من ثقل في المجتمع المصري.

وأكد«محمد سيف النصر»، منسق المبادرة علي أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف تختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى لها ولمصر الوطن، مضيفاً أن حملة "أنا مشاركة" سوف تعمل، ومن خلال الاتصال المباشر بالمرأة المصرية في كافة محافظات الجمهورية، على رصد كافة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية. رغم التقدم المحرز منذ 2014.

وأضاف ، أن تهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة.