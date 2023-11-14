ورشة عمل لوحدة "أيادي مصر" فى قنا لتطوير الصناعات الحرفية

قال اللواء أشراف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، إن وحدة "أيادي مصر" بمحافظة قنا تشارك في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر".

10 محافظات تشارك بالورشة

وبيّن المحافظ أن ورشة العمل تُقام بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وذلك في الفترة من ١٣ إلي ١٦ نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات ( المنيا ، اسيوط ، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر ، اسوان) في محافظة الأقصر.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأوضح عبد الرحيم محمد مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع ايادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الالكترونية " ايادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.