وزيرة البيئة تكشف جهود مصر للحد من مخاطر تغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "إن الدولة المصرية عملت تخطيطًا كاملًا منها الخريطة التفاعلية لتفادي الآثار الناجمة للمناخ وتحديد الأدوار والمسئوليات على المستويات المحلية مع مختلف جهات الدولة منذ 2020، وعمل غرف عمليات مسئول عنها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



أضافت فؤاد، خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، أن الحد من المخاطر تشمل أيضًا المخلفات الخطرة "المخلفات الطبية"، والإلكترونية وعلى سبيل المثال: أزمة كورونا لذلك لابد أن يكون هناك منظومة إلكترونية للتعامل معها، لافتة إلى أن التعامل مع النظم البيئية سلسلة، لافتة إلى أن مشكلة القروش التي حدثت قبل ذلك بسبب زيادة في صيد الأسماك والغذاء لم يكن موجودًا، مع زيادة في درجات الحرارة، وبالتالي قامت الوزارة بعمل حساسات للقروش لمعرفة سلوك القرش، للحد من المخاطر، وبالتالي لابد من أن يدرس جزء الحد من المخاطر في الجامعات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي: "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

تهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.