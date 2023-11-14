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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة: نحن بحاجة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر cop28

الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد،  وزيرة البيئة، اننا هلال مؤتمر المناخ القادم cop28 بحاجة الى تفعيل صندوق الخسائر والاضرار وايضا هدف عالمي للتكيف لتقليل المخاطر ومناقشة تبعاته نظرا لانه كلما قلت التبعات قلت التكلفة في صندوق الخسائر والاضرار،  مشيرا الى ان تغير المناخ يعد كارثة ووفقا لاخر تقتقربر لمنظمة الصحة العالمية فان هناك ٢٥٠ الف شخص يموتون سنويا بسبب التغيرات المناخية الناجمة، فضلا عن الخسارة الاقتصادية واتي تصل الى ٣١٣ مليار دولار سنويا. 

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واضافت فؤاد،  خلال مشاركتها في قمة مصر الاولى للحد من المخاطر التي عقدت اليوم الثلاثاء،  ان التغيرات المناخية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الامراض وقلة المقاومة ، مشيرة الى ان مصر عملت الاستراتيجية الوطنية والخريكة التفاعلية والتي بها نموذج رياضي وبيانات يوضح المكان ومدى التعرض لاي طاريء وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات في مصر.  
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي" قمة مصر الأولى للحد من المخاطر  المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار " نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 
وتهدف القمة  إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

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