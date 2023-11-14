بمدينة الأقصر.. شريف سلامة ينتهي من تصوير مشاهد "العودة"

انتهى الفنان شريف سلامة وفريق عمل مسلسل "العودة" من تصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة الأقصر، إذْ صوَّر المخرج أحمد حسن، مشاهد عدة من المسلسل، في مناطق عدة: الأقصر ومدينة 6 أكتوبر وبعض الشقق بالقاهرة ومناطق أخرى، ومن المقرر أن يعود طاقم عمل المسلسل إلى القاهرة لاستئناف تصوير الحلقات الأخيرة منه.

يشارك شريف سلامة البطولة كلًّا من: "عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى، تامر سعد، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج/ أحمد حسن، ويناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر، والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، إذْ تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

يذكر أن آخر أعمال شريف سلامة الدرامية مسلسل ورق التوت والذي يعرض حاليًا عبر شبكة قنوات cbc، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب منهم "أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام"، وتأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام على.