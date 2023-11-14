الاحتلال يعوض فشله البري في غزة بقصف النساء والأطفال (فيديو)

قال اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: “إنّ العملية العسكرية الإسرائيلية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 39 يومًا لم تحقق أهدافها العسكرية المعلنة في القضاء على حماس”، مؤكدًا أن الاحتلال ينفذ إبادة للشعب الفلسطيني في عملية ممنهجة.

أضاف سالم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنه على الأرض، لم نرَ أسرى فلسطينيين من حماس في حوزة الاحتلال أو أن قوات الاحتلال تقاتل أفرادًا من حماس تحت الأرض، ولكن كل ما يجيده الاحتلال هو القصف الجوي عن بُعد بآلة التدمير الجبارة.

نوه إلى أن الطيران الأمريكي ينقل إليهم من أمريكا القنابل والصواريخ التي يضربون بها الأطفال والنساء، ولا نعرف متى يستيقظ ضمير المجتمع الدولي وكم شهيد وقتيل وجريح كي يصدر مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار.

أكد، أن الشارع العالمي استيقظ، والمواطنون ينددون بكل ما تفعله إسرائيل، حتى أن بعض اليهود في الولايات المتحدة ينددون بما تفعله إسرائيل، فما تقوم به غير مسبوق في التاريخ، لكنه احتلال فاشل لا يجيد إلا ضرب النساء والأطفال عن بُعد وليس قتالًا متلاحمًا.