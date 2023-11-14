الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء مؤتمر "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر" برعاية وزارة البيئة (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي قمة مصر الأولى للحد من المخاطر صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

txt

الاتحاد السعودي يتفق مع المدرب غالاردو والإعلان خلال ساعات


وتهدف القمة  إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر، كما يقوم عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبة حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.

مواد متعلقة

القليوبية: تجهيز 366 مقر انتخابي و484 لجنة فرعية استعداداً للانتخابات الرئاسية

كلاسيرا تطلق مشروع التعلم الذكي لدعم التحول الرقمي في تونس

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 14-11-2023

حقيقة تداول أسماك نافقة بالأسواق

"أتوبيس الفن الجميل".. فعاليات متنوعة بمركز الحضارة والإبداع احتفالاً بعيد الطفولة

حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة إنهاء حياة صاحب محل ألعاب

الجريدة الورقية