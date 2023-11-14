بدء مؤتمر "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر" برعاية وزارة البيئة (صور)

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي قمة مصر الأولى للحد من المخاطر صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الكلمة الافتتاحية والتي ستناقش جهود الوزارة لتغيير الفكر والثقافة تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة وتمكين الحد من المخاطر، كما يقوم عدد من ممثلي عدد من الجهات والمنظمات الحكومية بإلقاء كلمات افتتاحية على رأسهم الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبة حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO.