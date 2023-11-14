محرم وشركاه تدعو القطاع الخاص للمساهمة في إغاثة أهالي غزة

قام فريق عمل مجموعة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي بزيارة مقر الهلال الأحمر المصري في خطوة تهدف لدعم جهود الإغاثة لأهالي قطاع غزة .

وشارك فريق من مجموعة محرم وشركاه في مبادرة ساعة لغزة والتي تضمنت تجهيز المواد الغذائية وتعبئتها تمهيدا لإرسالها لأهالي غزة المنكوبين.

وخلال الزيارة ، وجه مصطفى محرم الرئيس التنفيذي للمجموعة الدعوة لشركات القطاع الخاص في كل أنحاء العالم الدعوة للمشاركة في المبادرات الإنسانية الهادفة لتقديم كافة سبل الدعم للتخفيف عن اكثر من ٢ مليون منكوب في قطاع غزة.

وأشار محرم إلى أن القطاع الخاص يلعب دائما دورا أساسيا ومحوريا وقت الأزمات من خلال تسخير إمكانياته لمساعدة ودعم المجتمعات التي يعمل بها معربا عن تقديره لما يبذله الهلال الاحمر المصري من جهود في مجال الاغاثة.

وخلال الزيارة ، اجتمع وفد من مجموعة محرم وشركاه بالدكتور رامي الناظر رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من كبار المسئولين بالجمعية لبحث سبل التعاون بين الشركة والهلال الأحمر.



