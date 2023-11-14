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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلي والزمالك في قمة دوري السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف فريق سلة الزمالك نظيره الأهلي، اليوم الثلاثاء على صالة الزمالك بميت عقبة، في لقاء القمة ضمن منافسات ربع نهائي دورى السلة المرتبط، بعد تأهل كلا الفريقين إلى دور الثمانية.

وكان الأهلى قد تأهل ربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور ال 16  بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران. 

وتوج الأهلى ببطولة السوبر بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين الشهر الماضى بالمنامة فى  البحرين. 

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 17 نوفمبرعلى صالة الأهلى بالجزيرة،  في إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط
وفي نفس الإطار يتقابل الأولمبي مع سبورتنج وسموحة في مواجهة المصرية للاتصالات و والجزيرة في ضيافة الاتحاد السكندري، على أن تقام مباريات العودة يوم الجمعة المقبل.
 

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