عاجل
الليلة.. الدكتور عبدالسند يمامة ضيفًا في برنامج "المساء مع قصواء" على cbc
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة طلب الأهلي ضم مابولولو

مابولولو لاعب الاتحاد
مابولولو لاعب الاتحاد

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول طلب الأهلي ضم اللاعب مابولولو خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

txt

علاء عبد العال: عنفت لاعبي الجونة بين شوطي مباراة الأهلي

txt

رضا عبد العال: كولر يقترب من الرحيل عن الأهلي

وقال محمد مصيلحي: "إدارة الأهلي لم تطلب ضم اللاعب ولم يطلب أحد ضم مابولولو دخل مصر على الرغم من إن كل الأندية تريد ضمه".

وأضاف: " قيمة بيع مابولولو هي 3 مليون دولار، فقد رفضت عرضًا بـ 2 مليون دولار لبيعه حبًا للاتحاد وبالاتفاق مع طارق العشري وقد لا يباع هذا الموسم".

وتابع: "صفقة تبادلية مع الأهلي بخصوص مابولولو؟.. هل أحصل على مهاجم بدلًا من مهاجم ؟.

الأهلي يستهدف ضم مابولولو

يذكر أن أنباء ترددت خلال الأيام الماضية عن رغبة الأهلي في ضم مابولولو من الاتحاد لدعم هجوم الفريق، وذلك لتعويض فشلة صفقة موديست الذي فشل في تقديم المستوى المنتظر حتى الآن، ولم يحطى بثقة الجماهير والجهاز الفني.

الجريدة الورقية