كيف ساهمت جهود السيسي في عودة مصر لمكانتها الطبيعية بأفريقيا (شاهد)

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن الدولة المصرية عادت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم عام 2014، لموقعها الطبيعي في القارة الأفريقية والذي تمثل في تمثيلها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقي.

حادثة أديس أبابا

وأوضح “السنهوري” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن مصر قبل عام 2014 وتحديدا منذ عام 1996 وحادثة أديس أبابا، غابت الدولة المصرية تماما وأهملت أفريقيا مما سمح لدول أخرى باحتلال مكانة مصر في القارة السمراء، وترك الساحة خالية للدول الكبرى والدول الأقليمية التي تعبث بالمصالح الاستراتيجية لمصر حتى وصلت لحوض النيل، ولذلك كان لا بد أن تعود مصر التي لديها من الرصيد والثقة ما يكفي لدى الدول الأفريقية.



القارة الأفريقية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعتبر أكثر رئيس مصري زار دول القارة الأفريقية بواقع 26 إلى 30 زيارة مقارنة بزيارات الرؤساء المصريين السابقين بالإضافة إلى اللقاءات المتعددة التي أجراها الرئيس السيسي.

