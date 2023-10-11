نوة رياح الصليب .. أمطار ممطرة وانخفاض درجات الحرارة

النوات.. دائمًا ما تتصدر محركات البحث "جوجل"، ولا سيما مع بدء فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة ويعقبه فصل الشتاء الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل كبير مع سقوط الأمطار بغزارة على أنحاء البلاد كافة.

نوات الإسكندرية:

كل عام لا سيما خلال فصلي الخريف والشتاء، تتعرض البلاد وخصوصًا محافظة الإسكندرية للكثير من النوات تًلقي بظلالها على محافظات البلاد كافة، وتبدأ معظمها خلال فصل الخريف والتي يصاحبها انخفاضًا في درجات الحرارة.

نوة رياح الصليب:

ترتبط النوات ببداية العام القبطي، إذْ تبدأ نوة رياح الصليب اعتبارًا من 30 سبتمبر وتكون رياح ساخنة غربية، ثم تبدأ رياح الصليب الثانية.

تأتي رياح الصليب على الإسكندرية في 20 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام.

تهب نوة رياح الصليب في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وتكون من النوات الممطرة والرياح تكون غربية وتنخفض فيها درجات الحرارة.

كما تتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة كالآتي:

نوة رأس السنة تأتي في 2 يناير.

نوة الفيضة الكبرى في 12 يناير.

نوة الغطاس في 19 يناير.

نوة الكرم في 28 يناير.

نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير.

نوة السلوم في 2 مارس.

نوة الحسوم في 9 مارس.

نوة الشمس الكبيرة في 18 مارس.

نوة عوة وبرد العجوزة في 24 مارس.

رياح الخماسين 23 إبريل.

نوة رياح الصليب 30 سبتمبر.

نوة رياح الصليب 20 أكتوبر.

نوة المكنسة 16 نوفمبر.

نوة باقي المكنسة 22 نوفمبر.

نوة قاسم 4 ديسمبر.

نوة الفيضة الصغرى 19 ديسمبر.

نوة عيد الميلاد 28 ديسمبر.