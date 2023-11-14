نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. ومياه الأمطار تغرق الشوارع

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ضربت نوة المكنسة طقس الاسكندرية منذ فجر اليوم، ما أدي إلى هطول أمطار رعدية غزيرة تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 50%، مع استمرار الصقيع الذي يصحب منخفض البحر الأبيض المتوسط، ورياح شديدة وسط اجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة التى وصلت 19 درجة مئوية وذلك أول أيام نوة المكنسة وإعلان حالة الطوارئ بالإسكندرية.

ودفعت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، بسيارات شفط، تحسبا لتراكم مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق ما يؤثر على حركة المرور. وتعد نوة المكنسة هي أولى نوات الشتاء التي تتعرض لها الاسكندرية على مدار فصل الشتاء وعددها ١٤ نوة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، خصوصًا بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وأكدت الشركة، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد سقوط الأمطار على الإسكندرية، وذلك بعد غيابها لعدة أيام، حيث كشفت توقعاتها للأسبوع المقبل عن احتمالية سقوط أمطار خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، لتبدأ بذلك الأجواء الشتوية بعد الاستقرار الجوي التي تعيشه المدينة الساحلية منذ عدة أيام ويشهد أجواء حارة.