موعد غلق باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل

حج الجمعيات الأهلية.. تفتح وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية، حيث يجب أن تتوافر عدد من الشروط في الراغبين في أداء فريضة الحج بموسم الحج القادم ضمن حج الجمعيات الأهلية 2024.

حج الجمعيات الأهلية 2024

ويجب أن يكون الراغبون في أداء فريضة الحج ضمن حج الجمعيات الأهلية 2024، مستوفين جميع الشروط التقدم بطلباتهم بشكل إلكتروني من خلال البوابة الموحدة للحج، لاسيما أن موعد غلق باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية يوم الخميس 30 من شهر نوفمبر الجاري.

المستندات المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- صورة الرقم القومي.

- 10 صور شخصية حديثة.

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام 30 أبريل 2025.

- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي، ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

6 فئات ممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية

1- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

2- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

3- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام

4 - مرضى تليف الرئة.

5- حالات السمنة المفرطة المرضية.

6- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.