القرنية هي الجزء الخارجي الشفاف من العين والتي تلعب دورا هاما في انعكاس الضوء وحماية العين من الأجسام الغريبة ولكن قد تتعرض للتلف أو الضرر تزامنا مع بعض المشاكل المرضية.

للقرنية دور هام جدا في الرؤية وإهمال علاجها عند تعرضها لأي ضرر قد تسبب العمى ومع التطور الكبير الذي يشهده طب العيون في الٱونة الأخيرة أصبحت تتم عملية زرع القرنية الجزئية أو الكلية بشكل دقيق ومعاودة المريض حياته الطبيعية بشكل سليم.

الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر يجري عملية استبدال القرنية التالفة بأفضل التقنيات الطبية الحديثة فهو صاحب خبرة كبيرة في مجال طب العيون مع مهارة عالية وكفاءة علمية

ما هي أشهر المشاكل المرضية التي تصيب قرنيه العين؟

توجد مجموعة مختلفة من المشاكل المرضية التي قد تتعرض لها قرنية العين وهنا تظهر الحاجة الماسة للبحث عن أفضل دكتور قرنية في مصر نظرا لأهمية القرنية ومنع أي مضاعفات خطيرة على حاسة البصر قد تصل للعمل ومن ضمن هذه المشاكل ما يلي:

التعرض المستمر للأتربة والغبار وحرق القمامة والقش أو العدوى الفيروسية والبكتيرية من البيئة المحيطة قد تسبب التهابات شديدة في قرنية العين وإهمال المشكله يعرضها لمضاعفات أكبر تؤثر بالسلب على جودة الرؤية.

القرنية المخروطية وهي من أخطر المشاكل التي تصيب قرنية العين وتجعلها بارزة ومحدبة بشكل أكبر من الطبيعي تسبب ضبابية الرؤية والتشويش.

تقرحات القرنية وهي جروح شديدة تتعرض لها أنسجة القرنية المختلفة تزامنا مع التعرض لأنواع مختلفة من العدوى من البيئة المحيطة أو بعض الكدمات والإصابات غير المقصودة في العين وتسبب الحساسية الشديدة في الرؤية والألم والحكة واحمرار العين.

الجفاف الشديد في العين يسبب مشاكل بالغة تصيب كافة أجزاء العين ومن ضمنها القرنية عندما لا تنتج الغدة الدمعية في العين الدموع بالشكل المطلوب مما يسبب الحكة والهرش والآلام وضبابية الرؤية.

الإصابة بالقرنية غير الواضحة والتي تجعلها تفقد الشفافية الخاصة بها مما يؤثر بالسلب على وضوح الرؤية لأنه كما ذكرنا ٱنفا لها دور هام في انعكاس الضوء بسبب الشفافية الخاصة بها وتعرف علميا باسم العدسة الشفافة.

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ما هي أنواع عمليات زراعة القرنية؟

نظرا لأهمية هذه العملية يجب البحث عن أفضل دكتور قرنية في مصر لضمان نجاح العملية:

زراعة قرنية العين الكلية:

خلال هذه العملية يتم استبدال كامل القرنية بقرنية متبرع جديدة وتثبيتها بالغرز الجراحية الدقيقة في مكانها ويحتاج الأمر إلى طبيب متمرس حتى تمام التعافي وعودة الرؤية للمريض من جديد.

من خلال الاسم يتم استبدال كلي لطبقات القرنية بالكامل في حالة تعرضها للضرر والتلف بسبب العدوى أو التقرحات والندبات أو حتى إصابات بالغة.

زراعة قرنية العين البطانية:

خلال هذا النوع من العمليات يقوم الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر باستبدال الطبقات الخلفية فقط المتضررة من القرنية كما يحدث في حالة داء ضمور فوكس ومنها نوعين أساسيين وهما: زراعة القرنية البطانية لغشاء ديسمت وهي عملية دقيقة للغاية تحتاج إلى مهارة وخبرة كبيرة وأهم ما يميزه أنه يتم استبدال الأجزاء المتضررة فقط مما يوفر السرعة في التعافي. زراعة القرنية البطانية التجريدية حيث يتم استبدال غشاء ديسمت والغشاء المبطن للقرنية بأغشية جديدة دقيقة.



المشاكل المرضية التي تحتاج لعملية زراعة القرنية:

هناك مجموعة مختلفة من الحالات المرضية تستدعي معها سرعة زراعة القرنية واستبدال النسيج التالف لوضوح الرؤية ومنع أي مضاعفات جسيمة على صحة البصر ومنها ما يلي:

التقرحات النزفية والندبات الشديده التي تصيب أنسجة القرنية بعد الإصابة بكدمات وإصابات بالغة أو التعرض لعدوى فيروسية أو بكتيرية في العين. الانتفاخ الواضح والبروز الشديد في قرنية العين مما ينتج عنه تحدب أكثر من اللازم مما يعرف علميا باسم القرنية المخروطية والتي تركها لفترة زمنية طويلة دون علاج قد تصل إلى حد ضبابية الرؤية الكاملة والعمى. بعد الخضوع مؤخرا لإحدى العمليات الجراحية في العين وما نتج عنها من ندبات ومشاكل نسيج القرنية وهنا تظهر الحاجة لإجراء عملية زراعة القرنية الجزئية أو الكلية بناءا على النسيج المتضرر. بعض المشاكل المرضية الوراثية التي تؤثر بالسلب على صحة العين وتضر أنسجة القرنية مثل داء ضمور فوكس.

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كم سعر عملية القرنية؟

يتفاوت سعر عملية القرنية من مركز طبي للعيون إلى آخر بناءا على مجموعة مختلفة من العوامل لتحديد التكلفة المطلوبة لزراعة القرنية ومن ضمن هذه العوامل ما يلي:

نوع جهاز الليزر المتطور المستخدم في عملية ترقيع القرنية.

الحالة المرضية وأسعار الفحوصات والتشخيصات الدقيقة قبل خضوع المريض لعملية القرنية.

مدى شهرة هذا المركز الطبي للعيون والكفاءة الكبيرة لإجراء كافة العمليات المتعلقة بمشاكل العيون فكل هذا بدوره يزيد من تكلفة العملية نتيجة الشهرة الحسنة الواسعة.

مدى خبرة وكفاءة الطبيب العيون المختص القائم على العملية فكلما كان الطبيب أكثر شهرة وذات سمعة واسعة تزداد التكلفة وكل هذا بدوره أيضا يزيد من نسبة نجاح العملية بسبب الكفاءة العلمية والخبرة الكبيرة والمهارة المطلوبة في إجراء هذه العمليات الدقيقة دون مضاعفات على صحة البصر.

مدى الاستعدادية الكاملة والتجهيزات الخاصة بحجرة العمليات والإقامة في مركز العيون خلال إجراء زراعة القرنية وبعدها حتى خروج المريض وكذلك خبرة الفريق المعاون والمتابعة الدورية حتى تمام نجاح العملية ومعاودة المريض حياته بصورة طبيعية.

نوع التخدير الذي سوف يخضع له المريض سواء كان التخدير جزئي أو كلي بناءا على الحالة المرضية.

جودة القرنية المستخدمة في عملية الزرع حيث يتم الحصول عليها من بنوك القرنية من الدول الأوروبية كلما كانت حالة القرنية أفضل وتزداد التكلفة.

أسعار صرف الدولار وغيرها من العملات الأجنبية نتيجة استيراد القرنية من البنوك الأمريكية التي يتم الحصول عليها من المتبرعين بعد الوفاة.

لماذا يعتبر الأستاذ الدكتور هشام غريب أفضل دكتور زرع قرنية في مصر ؟

الأستاذ الدكتور هشام غريب أستاذ طب وجراحات العيون في جامعة عين شمس افضل دكتور قرنية في مصر فهو يتمتع بمجموعة كبيرة من المقومات العلمية والعملية التي جعلته يتبوأ هذه المكانة ومنها ما يلي: