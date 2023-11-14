جامعة الإسكندرية: بنك المعرفة حقق 70 مليون عملية بحث

أكد الدكتور هشام سعيد القائم باعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن بنك المعرفة المصري يعد طفرة ونقلة حقيقية في سهولة الحصول على المعلومات في شتى مجالات العلوم المختلفة، كما يعد بيئة خصبة جدا من الموارد التعليمية المتاحة طوال الوقت عبر الإنترنت بصورة مجانية للمصريين، مؤكداً أن البنك يوفر مقاطع وأفلام تعليمية ومصادر مختلفة ومتعددة لتجميع المادة العلمية من مقالات منشورة عالميا ومحليا والتي لم يكن من السهل الحصول عليها من قبل وكانت تكلف الباحث الكثير من الوقت والمال.

وقال إن البنك نجح في الوصول إلى كافة أرجاء المجتمع المصري، حيث تم عقد أكثر من 900 جلسة تدريبية في المدارس بخلاف أكثر من 120 جلسة أخرى تم عقدها في الجامعات، فضلًا عن تخصيص أكثر من 150 مختصًا من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها للوصول ببنك المعرفة المصري لأعلى مستويات النجاح.

وكشف عن أن منصة بنك المعرفة المصري، حققت أكثر من 70 مليون عملية بحث و40 مليون عملية تنزيل الملفات و250 عملية تسجيل لحسابات مستخدمي بنك المعرفة المصري، مضيفاً أنه اتسع نطاق قاعدة المستخدمين ليضم الطلاب والأطفال المهتمين بالقراءة والاطلاع.

جاء دلك خلال افتتح اليوم الثانى الدكتور هشام سعيد، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورشة عمل التدريب السنوي على استخدام بنك المعرفة المصري بالجامعات المصرية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين واخصائيين المكتبة الرقمية والطلاب، ، بكلية التربية في جامعة الإسكندرية.

وشارك في الحضور، الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، والدكتورة السيدة محمود إبراهيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة آلاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، والدكتور وليد على، ممثل بنك المعرفة المصري، والدكتور محمود شوقي،ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الباحثين بجامعة الإسكندرية.

وأشارت الدكتور الاء جعفر، أن التدريب يتضمن كيفية إنشاء حساب على بنك المعرفة المصري وإرشادات بإجراءات التقدم للحصول على تقارير معامل التأثير وفحص الإقتباس وكيفية استخدام بنك المعرفة ومحرك البحث الأكاديمي به، وشرح مفصل لأهمية قواعد البيانات من خلال البنك، فضلا عن شرح الأدوات والبرمجيات البحثية المتاحة من خلال منصة بنك المعرفة المصري.