ديسمبر المقبل.. الموعد المبدئي لطرح فيلم الإسكندراني

إنتهى فريق عمل فيلم الإسكندراني من تصوير أخر مشهد، واحتفلت أسرة الفيلم بعد أن استغرق التصوير حوالي شهر ونصف، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الانفوشي وبحري بالاسكندرية، واستقر صناع فيلم الإسكندراني على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ. وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.

جدير بالذكر أن أخر أعمال العوضي، مسلسل "ضرب نار" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وشاركته البطولة ياسمين عبد العزيز، وكلا ومجموعة من الفنانين منهم: ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.