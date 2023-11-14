شاب فلسطيني يعالج بمصر يروي مأساة وفاة عائلته بالكامل (فيديو)

قال "حسن" أحد الشباب الفلسطينيين المنقولين للعلاج في مستشفى مصري، إنه مصاب في قدميه اليمنى واليسرى بكسور وتم نقله لمستشفى العريش العام لتقلي العلاج المناسب له بعد قصف منزله بالصواريخ من قبل قوات الاحتلال.



وأضاف خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية “ON”، مساء الإثنين إنه قادم من مخيم جباليا حيث قصف الاحتلال منزل عائلته حيث يقطنون في الطابق الأول، الأمر الذي أدى لتهدم المنزل عليهم.

وقال زوج أخته: "بيتنا يبعد عن بيته بمسافة 2 متر.. سلطات الاحتلال قاموا بعمل حزام ناري على المربع السكني كاملاً بينما تعرض منزل زوجته وشقيقاها لصاروخ سقط من طائرة إف 16 وجميع افراد أسرته البالغ عددها 12 شخص قضوا في هذا القصف".

وأضاف "قضى جميع افراد اسرته وبعد انتهاء القصف هرعنا برفقة الشباب لانتشال من تبقى وكانت الجثث مرماة في الشوارع داخل المربع السكني ولم نجد سوى حسن كان على قيد الحياه وقمنا بجلب الإسعاف بعد معاناة طويلة إستمرت ساعة حنى نقل للمستشفى الانويسي وتلقة الاسعافات الاولية حتى نقله لمصر "



وتابع : " أسرتي و زوجتي واولادها موجودين لكن ينتظرون الموت في كل لحظة في مخيم جباليا ولا توجد طرق آمنة.. كل شوية يقولوا روحوا الجنوب "

مصر الأم الحنونة والتي فتحت المعابر لنا



ووجه الشكر لمصر، قائلا:" مصر الأم الحنونة والتي فتحت المعابر والرئيس عبد الفتاح السيسي أدخل القوافل دون ان يطلب منه احد وقوات الاحتلال هي من عطلتها ومصر أم حنونة لفلسطين كلها سواء الضفة أو قطاع غزة ".